В Германии заявили о бесполезности санкций против России

Санкции в отношении России бесполезны, так как большая часть мира не присоединилась к ограничениям. Об этом заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Глава LB отметил, что возможный запрет на поставки газа из России никак не повлияет на специальную военную операцию на Украине, пишет Ura.ru.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение?», — указал Айзенберг.

Руководитель химпредприятия подчеркнул, что Европа не должна «ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент РФ] Владимир Путин», однако последствия газового эмбарго были бы именно такими.

Айзенберг добавил, что при отказе от газа из РФ его предприятие может остаться без электроэнергии, в результате производство придется уменьшить на 30-50 процентов, сократить рабочие места и продажи, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГермания
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