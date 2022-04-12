В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Санкции в отношении России бесполезны, так как большая часть мира не присоединилась к ограничениям. Об этом заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава LB отметил, что возможный запрет на поставки газа из России никак не повлияет на специальную военную операцию на Украине, пишет Ura.ru.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение?», — указал Айзенберг.
Руководитель химпредприятия подчеркнул, что Европа не должна «ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент РФ] Владимир Путин», однако последствия газового эмбарго были бы именно такими.
Айзенберг добавил, что при отказе от газа из РФ его предприятие может остаться без электроэнергии, в результате производство придется уменьшить на 30-50 процентов, сократить рабочие места и продажи, пишет Газета.ру.
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