Япония ввела санкции против Сбербанка, «Альфа-банка» и депутатов Госдумы
Япония на фоне специальной военной операции России на Украине ввела санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций. Об этом сообщает японский МИД.
Так, в черный список Токио попали депутаты Госдумы, названные дочерьми президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова.
Также в санкционный список были внесены главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, командующий ВВС Сергей Дронов, отмечает Ura.ru.
Кроме того, японские санкции распространяются на Сбербанк, Альфа-банк, российские компании-производители военной техники.
Токио также запретил прямые инвестиции в экономику РФ: с 12 мая для этого потребуется особое разрешение, пишет Газета.ру.
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