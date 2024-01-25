В Германии заявили о 24 подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцах
По меньшей мере 24 гражданина Германии предположительно отправились в зону спецоперации России на Украине, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на статс-секретаря МИД Германии Сюзанну Бауманн.
Соответствующую информацию Бауманн предоставила, отвечая на парламентский запрос депутата бундестага Гетца Фремминга. Фремминг потребовал раскрыть данные, сколько граждан Германии были наемниками на службе у украинских и российских военных с 24 февраля 2022 года по конец 2023 года.
По словам статс-секретаря внешнеполитического ведомства Германии, у немецкого правительства нет сведений об общем количестве таких лиц, однако подозрения в наемничестве на Украине есть по состоянию на 31 декабря 2023 года относительно 24 человек.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что наемников из числа граждан страны не было в Харькове
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