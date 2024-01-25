В Германии заявили о 24 подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцах

Соответствующую информацию Бауманн предоставила, отвечая на парламентский запрос депутата бундестага Гетца Фремминга. Фремминг потребовал раскрыть данные, сколько граждан Германии были наемниками на службе у украинских и российских военных с 24 февраля 2022 года по конец 2023 года.

По словам статс-секретаря внешнеполитического ведомства Германии, у немецкого правительства нет сведений об общем количестве таких лиц, однако подозрения в наемничестве на Украине есть по состоянию на 31 декабря 2023 года относительно 24 человек.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что наемников из числа граждан страны не было в Харькове

