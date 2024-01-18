Франция опровергла присутствие своих наемников в Харькове

Министерство иностранных дел Франции заявило, что наемников из числа граждан страны не было в Харькове, пишет РИА Новости.

МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», - утверждает внешнеполитическое ведомство.

Сообщения о присутствии французских наемников в пункте временного размещения в Харькове МИД страны назвал «грубой манипуляцией русских».

Минобороны России накануне сообщило об ударе по месту дислокации иностранных наемников в Харькове. В военном ведомстве заявили об уничтожении 60 боевиков и ранении более 20, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:НаемникиХарьковРоссияФранция

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