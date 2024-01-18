Франция опровергла присутствие своих наемников в Харькове
Министерство иностранных дел Франции заявило, что наемников из числа граждан страны не было в Харькове, пишет РИА Новости.
«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», - утверждает внешнеполитическое ведомство.
Сообщения о присутствии французских наемников в пункте временного размещения в Харькове МИД страны назвал «грубой манипуляцией русских».
Минобороны России накануне сообщило об ударе по месту дислокации иностранных наемников в Харькове. В военном ведомстве заявили об уничтожении 60 боевиков и ранении более 20, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru