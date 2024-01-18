МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове
Министерство иностранных дел России после ликвидации иностранных боевиков в Харькове, среди которых оказались французы, вызвало посла Франции. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.
Она уточнила, что среди наемников оказалось несколько десятков французов.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российская армия поразила здание в Харькове, во время атаки на которое погибло более 60 наемников, около 20 получили ранения.
Франция накануне объявила о ежемесячных поставках Украине авиабомб AASM. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru