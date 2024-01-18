МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове

Она уточнила, что среди наемников оказалось несколько десятков французов.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российская армия поразила здание в Харькове, во время атаки на которое погибло более 60 наемников, около 20 получили ранения.

Франция накануне объявила о ежемесячных поставках Украине авиабомб AASM. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





