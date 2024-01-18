МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове

Министерство иностранных дел России после ликвидации иностранных боевиков в Харькове, среди которых оказались французы, вызвало посла Франции. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

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Она уточнила, что среди наемников оказалось несколько десятков французов.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что российская армия поразила здание в Харькове, во время атаки на которое погибло более 60 наемников, около 20 получили ранения.

Франция накануне объявила о ежемесячных поставках Украине авиабомб AASM. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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