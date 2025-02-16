В Германии заявили, что хотят снять санкции с России
В Германии кандидат в канцлеры от АДГ Алис Вайдель заявила, что партия хочет установления очень хороших отношений с Москвой, сообщает РИА Новости.
Она указала, что хочет добиться снятия антироссийских санкций, которые вредят Берлину. Вайдель отметила, что на этом фоне Германия перестала быть конкурентоспособной.
Ранее кандидат в канцлеры заявила, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму заявили, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием
- В Германии заявили, что хотят снять санкции с России
- Каллас: В украинском конфликте не гибнут мирные россияне
- СМИ: США запросили у Европы гарантии безопасности для Киева
- Степашин считает, что приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор
- Во Владимирской области гробы с телами разлетелись из грузовика
- СМИ: США старались заверить Украину, что ее пригласят к участию в переговорах
- Зеленский заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России
- Южная Корея: Сеул не ожидал соглашения по обороне между Москвой и Пхеньяном
- СМИ: Европа проиграла в конфликте на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru