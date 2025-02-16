В Германии заявили, что хотят снять санкции с России

В Германии кандидат в канцлеры от АДГ Алис Вайдель заявила, что партия хочет установления очень хороших отношений с Москвой, сообщает РИА Новости.

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Она указала, что хочет добиться снятия антироссийских санкций, которые вредят Берлину. Вайдель отметила, что на этом фоне Германия перестала быть конкурентоспособной.

Ранее кандидат в канцлеры заявила, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГермания

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