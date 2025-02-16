В Германии заявили, что хотят снять санкции с России

Она указала, что хочет добиться снятия антироссийских санкций, которые вредят Берлину. Вайдель отметила, что на этом фоне Германия перестала быть конкурентоспособной.

Ранее кандидат в канцлеры заявила, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

