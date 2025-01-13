Кандидат в канцлеры ФРГ прокомментировала возможжную встречу Трампа и Путина

Возможная встреча российского лидера Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила в социальной сети X кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

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«Положите конец спирали эскалации!», — заявила она.

Ранее стало известно, что подготовка избранного президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже идет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаГерманияРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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