Кандидат в канцлеры ФРГ прокомментировала возможжную встречу Трампа и Путина
13 января 202502:01
Возможная встреча российского лидера Владимира Путина и победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет иметь позитивное значение для урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила в социальной сети X кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
«Положите конец спирали эскалации!», — заявила она.
Ранее стало известно, что подготовка избранного президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже идет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru