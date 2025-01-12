В Германии участники съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Москву за специальную военную операцию, сообщает телеканал N-tv.

Большинство делегатов решило внести соответствующие поправки в предвыборную кампанию фракции. За рассмотрение внесения поправок насчет критики России за спецоперацию или ее отсутствия выступили 69% из 600 участников съезда.

Кроме того, кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

