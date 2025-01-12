Делегаты в Германии отказались осуждать Москву за спецоперацию
В Германии участники съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Москву за специальную военную операцию, сообщает телеканал N-tv.
Большинство делегатов решило внести соответствующие поправки в предвыборную кампанию фракции. За рассмотрение внесения поправок насчет критики России за спецоперацию или ее отсутствия выступили 69% из 600 участников съезда.
Кроме того, кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru