В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом

Более 900 смертей и свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано в Германии за последние сутки. Об это сообщил Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава ФРГ и ведущий статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По его данным, за минувшие сутки в стране зафиксировали 903 смертей пациентов с ковидом. Новых зараженных – 6408 человек.