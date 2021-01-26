В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом
Более 900 смертей и свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано в Германии за последние сутки. Об это сообщил Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава ФРГ и ведущий статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По его данным, за минувшие сутки в стране зафиксировали 903 смертей пациентов с ковидом. Новых зараженных – 6408 человек.
В понедельник в Германии умерли 214 пациентов с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.
С начала эпидемии в ФРГ зарегистрировано более 2-х млн зараженных (2 148 077) и 52 990 умерших. Переболели новым заболеванием свыше 1,8 млн человек.
В России за последние сутки зафиксирован 18 241 новый случай COVID-19, пишет «Свободная пресса». Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и пообещал постепенное снятие ограничений.
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