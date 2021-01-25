Путин заявил о возможности «аккуратно снимать» ограничения по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин допустил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». По его словам, об этом позволяет говорить стабилизация эпидемиологической ситуации.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», - сказал он на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.

Президент отметил, что число выздоровевших превышает количество инфицированных. В понедельник новых заболевших зафиксировано менее 20 тысяч.