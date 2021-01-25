Путин заявил о возможности «аккуратно снимать» ограничения по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин допустил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». По его словам, об этом позволяет говорить стабилизация эпидемиологической ситуации.
«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», - сказал он на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.
Президент отметил, что число выздоровевших превышает количество инфицированных. В понедельник новых заболевших зафиксировано менее 20 тысяч.
Путин поблагодарил московские власти, отметив, что благодаря их усилиям ситуация выравнивается.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ сообщил, что эпидемия COVID-19 в столице пошла на спад, передает RT. По его словам, «шаг за шагом» город начали постепенно «открывать для нормальной жизни».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- СМИ: Береговой охране Китая разрешили открывать огонь по иностранным кораблям
- Собянин рассказал об участии студентов-медиков в борьбе с пандемией
- Скучно, девочки! Путин прокомментировал расследование Навального о дворце
- МИД РФ выразил протест США в связи с заявлениями о несанкционированных акциях
- Путин заявил о возможности «аккуратно снимать» ограничения по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru