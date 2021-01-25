Путин заявил о возможности «аккуратно снимать» ограничения по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин допустил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». По его словам, об этом позволяет говорить стабилизация эпидемиологической ситуации.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», - сказал он на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.

Президент отметил, что число выздоровевших превышает количество инфицированных. В понедельник новых заболевших зафиксировано менее 20 тысяч.

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Путин поблагодарил московские власти, отметив, что благодаря их усилиям ситуация выравнивается.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ сообщил, что эпидемия COVID-19 в столице пошла на спад, передает RT. По его словам, «шаг за шагом» город начали постепенно «открывать для нормальной жизни».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинВладимир ПутинКоронавирус
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