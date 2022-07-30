В Германии упрекнули канцлера в создании помех поставкам оружия Украине

Глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила ведомство федерального канцлера Германии в том, что оно намеренно мешает поставкам оружия на Украину. Об этом она заявила в 0интервью медиагруппе Bayern («Бавария») 30 июля, в субботу.

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«Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии [Украине], - это, по какой-то причине, ведомство канцлера», - цитирует Штрак-Циммерман ТАСС.

Она подчеркнула, что именно в ведомстве федерального канцлера находится центр принятия решений, и признала, что поставки оружия, обещанные Украине, доставляют в Киев.

При этом обратила внимание на необходимость урегулировать ситуацию в сентябре и октябре.

Ранее кризис на Украине продемонстрировал крупный разрыв во взглядах жителей Восточной и Западной Германии: немцы придерживаются разных позиций относительно действий властей страны. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

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Фото: bundestag.de
ТЕГИ:ПоставкиОружиеУкраинаГермания
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