В Германии упрекнули канцлера в создании помех поставкам оружия Украине
Глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила ведомство федерального канцлера Германии в том, что оно намеренно мешает поставкам оружия на Украину. Об этом она заявила в 0интервью медиагруппе Bayern («Бавария») 30 июля, в субботу.
«Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии [Украине], - это, по какой-то причине, ведомство канцлера», - цитирует Штрак-Циммерман ТАСС.
Она подчеркнула, что именно в ведомстве федерального канцлера находится центр принятия решений, и признала, что поставки оружия, обещанные Украине, доставляют в Киев.
При этом обратила внимание на необходимость урегулировать ситуацию в сентябре и октябре.
Ранее кризис на Украине продемонстрировал крупный разрыв во взглядах жителей Восточной и Западной Германии: немцы придерживаются разных позиций относительно действий властей страны. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.
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