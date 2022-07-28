В Германии рассказали о расколе между востоком и западом страны из-за украинского кризиса

Кризис на Украине продемонстрировал крупный разрыв во взглядах жителей Восточной и Западной Германии: немцы придерживаются разных позиций относительно действий властей страны. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

СМИ: правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц

Так, на востоке ФРГ большинство — 34% — опрошенных считают, что Берлин делает слишком много для поддержки Киева. Такого же мнения придерживаются 18% жителей западной части Германии, пишет РИА ФАН.

Кроме того, от 54% до 61% западных немцев одобряют поставки германского тяжелого вооружения Украине. Однако на востоке страны такие действия властей поддерживают всего 32% жителей.

Der Tagesspiegel указывает, что разница между теми, кто считает поддержку Киева со стороны ФРГ чрезмерной, на востоке и западе страны составляет в среднем 16 процентных пунктов. При этом разница в точках зрениях на поставки оружия Украине — в среднем 26%. Ранее не наблюдалось подобных расхождений почти ни по каким другим вопросам, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры