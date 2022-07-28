В Германии рассказали о расколе между востоком и западом страны из-за украинского кризиса

Так, на востоке ФРГ большинство — 34% — опрошенных считают, что Берлин делает слишком много для поддержки Киева. Такого же мнения придерживаются 18% жителей западной части Германии, пишет РИА ФАН.

Кроме того, от 54% до 61% западных немцев одобряют поставки германского тяжелого вооружения Украине. Однако на востоке страны такие действия властей поддерживают всего 32% жителей.

Der Tagesspiegel указывает, что разница между теми, кто считает поддержку Киева со стороны ФРГ чрезмерной, на востоке и западе страны составляет в среднем 16 процентных пунктов. При этом разница в точках зрениях на поставки оружия Украине — в среднем 26%. Ранее не наблюдалось подобных расхождений почти ни по каким другим вопросам, отмечает РЕН ТВ.

