В Германии рассказали о расколе между востоком и западом страны из-за украинского кризиса
Кризис на Украине продемонстрировал крупный разрыв во взглядах жителей Восточной и Западной Германии: немцы придерживаются разных позиций относительно действий властей страны. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.
Так, на востоке ФРГ большинство — 34% — опрошенных считают, что Берлин делает слишком много для поддержки Киева. Такого же мнения придерживаются 18% жителей западной части Германии, пишет РИА ФАН.
Кроме того, от 54% до 61% западных немцев одобряют поставки германского тяжелого вооружения Украине. Однако на востоке страны такие действия властей поддерживают всего 32% жителей.
Der Tagesspiegel указывает, что разница между теми, кто считает поддержку Киева со стороны ФРГ чрезмерной, на востоке и западе страны составляет в среднем 16 процентных пунктов. При этом разница в точках зрениях на поставки оружия Украине — в среднем 26%. Ранее не наблюдалось подобных расхождений почти ни по каким другим вопросам, отмечает РЕН ТВ.
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