Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине

Канцлера ФРГ Олафа Шольца приходится «заставлять» оказывать помощь Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

Зеленский снова просит у Макрона и Шольца оружие

По его словам, Шольца приходится постоянно убеждать в том, что военная помощь не для Украины, а для европейцев.

Ранее Олаф Шольц заявил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят вред единству партнеров по Североатлантическому альянсу, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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