Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине
9 февраля 202320:46
Канцлера ФРГ Олафа Шольца приходится «заставлять» оказывать помощь Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel.
По его словам, Шольца приходится постоянно убеждать в том, что военная помощь не для Украины, а для европейцев.
Ранее Олаф Шольц заявил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят вред единству партнеров по Североатлантическому альянсу, сообщает НСН.
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9 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru