Зеленский пожаловался, что ему приходится заставлять Шольца помогать Украине

По его словам, Шольца приходится постоянно убеждать в том, что военная помощь не для Украины, а для европейцев.

Ранее Олаф Шольц заявил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят вред единству партнеров по Североатлантическому альянсу, сообщает НСН.

