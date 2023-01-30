СМИ: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку резко ответил журналистам на вопрос о поставках Украине истребителей, сообщает Die Welt.

Он заявил, что в таких вопросах речь должна идти о фактах и рациональном взвешивании. До этого лидер партии СДПГ Заския Эксен не исключила вариант поставок боевых самолетов Киеву.

Шольц же посоветовал не вступать в постоянную гонку вооружений, отметив при этом, что поставки оружия не делают Берлин стороной конфликта.