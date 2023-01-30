СМИ: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку резко ответил журналистам на вопрос о поставках Украине истребителей, сообщает Die Welt.
Он заявил, что в таких вопросах речь должна идти о фактах и рациональном взвешивании. До этого лидер партии СДПГ Заския Эксен не исключила вариант поставок боевых самолетов Киеву.
Шольц же посоветовал не вступать в постоянную гонку вооружений, отметив при этом, что поставки оружия не делают Берлин стороной конфликта.
Ранее Шольц заявил, что не заинтересован в эскалации ситуации и готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
До этого правительство Германии приняло решение передать Украине танки Leopard 2. Первая поставка будет включать 14 машин Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
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