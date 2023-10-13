В Германии участникам акций в поддержку ХАМАС пригрозили депортацией
Официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что немецкими властями будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Он указал, что после нападения на Израиль немецкие правоохранительные органы «взяли под более пристальное наблюдение исламистскую среду», с целью пресекать любые попытки «поддержки и солидаризации».
По его словам, лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны.
«В Германии действует свобода мнения и собраний, однако очевидно, что есть границы», - подчеркнул Ата, добавив, что защита евреев в Германии - приоритет для стражей порядка.
Ранее французская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона митинга в поддержку Палестины в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru