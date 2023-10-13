В Германии участникам акций в поддержку ХАМАС пригрозили депортацией

Официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что немецкими властями будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

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Он указал, что после нападения на Израиль немецкие правоохранительные органы «взяли под более пристальное наблюдение исламистскую среду», с целью пресекать любые попытки «поддержки и солидаризации».

По его словам, лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны.

«В Германии действует свобода мнения и собраний, однако очевидно, что есть границы», - подчеркнул Ата, добавив, что защита евреев в Германии - приоритет для стражей порядка.

Ранее французская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона митинга в поддержку Палестины в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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