В Германии участникам акций в поддержку ХАМАС пригрозили депортацией

Он указал, что после нападения на Израиль немецкие правоохранительные органы «взяли под более пристальное наблюдение исламистскую среду», с целью пресекать любые попытки «поддержки и солидаризации».

По его словам, лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны.

«В Германии действует свобода мнения и собраний, однако очевидно, что есть границы», - подчеркнул Ата, добавив, что защита евреев в Германии - приоритет для стражей порядка.

Ранее французская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона митинга в поддержку Палестины в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

