В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

Рекомендуется также иметь запасы сахара, меда, муки, печенья и шоколада, отмечает Москва 24.

Немцев предупредили также в необходимости запастись лекарственными препаратами, пишут argumenti.ru. Не лишними окажутся в такой ситуации свечи, газовая горелка и фонарь.

Ранее сегодня сообщалось, что первый заболевший коронавирусом обнаружен в Дании. Недавно он вернулся с отдыха на одном из горнолыжных курортов Италии, в которой зафиксирована вспышка коронавируса.

