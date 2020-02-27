В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
Власти Германии составили список насущно необходимых вещей и продуктов на случай распространения эпидемии коронавируса и объявления карантина. Рекомендация выпущена федеральным ведомством защиты гражданского населения и помощи при катастрофах, сообщает РИА Новости.
В документе говорится, что если в стране будет объявлен 10-дневный карантин, то гражданам ФРГ необходимо иметь дома в расчете на одного человека 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, а также 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц, 0,4 килограмма жиров и растительного масла, сообщает телеканал «360».
Рекомендуется также иметь запасы сахара, меда, муки, печенья и шоколада, отмечает Москва 24.
Немцев предупредили также в необходимости запастись лекарственными препаратами, пишут argumenti.ru. Не лишними окажутся в такой ситуации свечи, газовая горелка и фонарь.
Ранее сегодня сообщалось, что первый заболевший коронавирусом обнаружен в Дании. Недавно он вернулся с отдыха на одном из горнолыжных курортов Италии, в которой зафиксирована вспышка коронавируса.
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