В Германии разрешили собираться в группы до 10 человек

Отмечается, что данное решение распространяется на все федеральные земли страны.

Глава МИД Германии Хайко Маас ранее заявил, что Германия и ряд других популярных среди туристов европейских стран надеются снять предупреждение об опасности путешествий с 15 июня. Между тем, советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН отметила, что основная причина для выбора отдыха именно в России – гарантированная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом.

