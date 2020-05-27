В Германии разрешили собираться в группы до 10 человек
Правительство Германии в рамках смягчения введенных из-за коронавируса ограничительных мер разрешило собираться в общественных местах группами до 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данное решение распространяется на все федеральные земли страны.
Глава МИД Германии Хайко Маас ранее заявил, что Германия и ряд других популярных среди туристов европейских стран надеются снять предупреждение об опасности путешествий с 15 июня. Между тем, советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН отметила, что основная причина для выбора отдыха именно в России – гарантированная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом.
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