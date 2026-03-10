Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях

Певица Слава сообщила, что взяла паузу в концертной деятельности в марте. По ее словам, этот перерыв был запланирован заранее, рассказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».

Исполнительница пояснила, что в марте в ее гастрольном графике изначально не было концертов. Этот месяц она решила посвятить восстановлению здоровья и решению личных дел. В частности, певица планирует заняться лечением больного уха и отдохнуть после насыщенного рабочего периода.

Слава отметила, что рассчитывает за время паузы восстановиться физически и морально, поскольку постоянная работа без отпуска оказалась слишком напряженной.

Артистка добавила, что уже в апреле намерена вернуться к выступлениям. По ее словам, все концерты, запланированные на этот месяц, состоятся по графику. Также певица сообщила, что 2 июня проведет сольный концерт в московском Театре Эстрады. После этого она планирует отправиться в отпуск, а осенью вновь вернуться к активному гастрольному графику, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Ногай Владислав
