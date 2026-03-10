Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях
Певица Слава сообщила, что взяла паузу в концертной деятельности в марте. По ее словам, этот перерыв был запланирован заранее, рассказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».
Исполнительница пояснила, что в марте в ее гастрольном графике изначально не было концертов. Этот месяц она решила посвятить восстановлению здоровья и решению личных дел. В частности, певица планирует заняться лечением больного уха и отдохнуть после насыщенного рабочего периода.
Слава отметила, что рассчитывает за время паузы восстановиться физически и морально, поскольку постоянная работа без отпуска оказалась слишком напряженной.
Артистка добавила, что уже в апреле намерена вернуться к выступлениям. По ее словам, все концерты, запланированные на этот месяц, состоятся по графику. Также певица сообщила, что 2 июня проведет сольный концерт в московском Театре Эстрады. После этого она планирует отправиться в отпуск, а осенью вновь вернуться к активному гастрольному графику, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях
- «Патриоты» — на Восток: Зачем ВСУ атаковали Брянск иностранными ракетами
- Теннисистку Туаеву дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи
- Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску, ранены 37
- В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
- «У вас все в порядке?»: Юрий Стоянов раскрыл секреты альбома «Селфи»
- Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА в Запорожской области
- Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
- Верховный суд поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park
- Уиткофф сообщил, что встреча по Украине может пройти на следующей неделе