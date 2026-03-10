Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях

Певица Слава сообщила, что взяла паузу в концертной деятельности в марте. По ее словам, этот перерыв был запланирован заранее, рассказала артистка в беседе с «Газетой.Ru».

Исполнительница пояснила, что в марте в ее гастрольном графике изначально не было концертов. Этот месяц она решила посвятить восстановлению здоровья и решению личных дел. В частности, певица планирует заняться лечением больного уха и отдохнуть после насыщенного рабочего периода.