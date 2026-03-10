Теннисистку Туаеву дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило российскую теннисистку Алану Туаеву на 3 года и 9 месяцев за нарушение антикоррупционной программы. Об этом сообщается на сайте организации.

В ITIA заявили, что спортсменка признала все предъявленные ей обвинения, включая участие в договорных матчах на турнирах серии ITF World Tennis Tour в 2023 и 2024 годах. Туаева согласилась с санкциями и отказалась от проведения слушания дела в независимом антикоррупционном органе, отмечает газета «Известия».