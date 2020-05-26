В Ростуризме рассказали о преимуществах отдыха в России на фоне коронавируса
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова рассказал НСН почему отдых в пределах России будет безопаснее и спокойнее для туристов.
Премьер министр России Михаил Мишустин призвал россиян ради безопасности выбирать отдых в России, а не за границей из-за пандемии коронавируса. «Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться», - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет РИА Новости.
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН заявила, что основная причина для выбора отдыха именно в России – гарантированная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом.
«В каждой стране свои меры безопасности и они рассчитываются с учетом обстановки внутри страны. Безопаснее у нас или нет – сказать трудно, но точно спокойнее. Кроме того, если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут. А здесь безопасность в том, что он будет обеспечен лечением, если вдруг заболеет. За границей вас никто не будет лечить, потому что там это очень дорого», - сказала Осипова.
Она также предупредила о возможных трудностях с возвращением туристов из-за границы в случае начала второй волны заражения коронавирусом.
«Если вдруг начнётся вторая волна, снова возникнут проблемы с вывозом наших граждан из других стран. Министерство иностранных дел и государственная казна второго вывоза не выдержат», - добавила эксперт.
Кроме того, по мнению эксперта, не каждый путешественник прислушается к рекомендации Михаила Мишустина, но в этом случае все риски такие туристы берут на себя.
«Туристы, привыкшие покупать путёвки в турагентствах прислушаются и дождутся того момента, когда правительством будет принято решение о возобновлении авиасообщения. Но, конечно, будут и те, кто не прислушаются, потому что это всего лишь рекомендация. Но они должны понимать, что как только они принимают решение выехать за рубеж самостоятельно, то сразу все риски и ответственность за свой отдых они берут на себя», - заявила Наталья Осипова.
Накануне почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.
«Если внутренний рынок начнет функционировать в начале лета и не будет очередной вспышки коронавируса, открытие выездного рынка надо синхронизировать с открытием авиасообщения. Иначе будет происходить искусственное смещение в сторону самостоятельного туризма. И соблюдать требования санитарно-эпидемиологической защиты будет еще сложнее, чем в организованном секторе», - отметил он.
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