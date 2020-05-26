В Ростуризме рассказали о преимуществах отдыха в России на фоне коронавируса

«В каждой стране свои меры безопасности и они рассчитываются с учетом обстановки внутри страны. Безопаснее у нас или нет – сказать трудно, но точно спокойнее. Кроме того, если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут. А здесь безопасность в том, что он будет обеспечен лечением, если вдруг заболеет. За границей вас никто не будет лечить, потому что там это очень дорого», - сказала Осипова.

Она также предупредила о возможных трудностях с возвращением туристов из-за границы в случае начала второй волны заражения коронавирусом.

«Если вдруг начнётся вторая волна, снова возникнут проблемы с вывозом наших граждан из других стран. Министерство иностранных дел и государственная казна второго вывоза не выдержат», - добавила эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, не каждый путешественник прислушается к рекомендации Михаила Мишустина, но в этом случае все риски такие туристы берут на себя.

«Туристы, привыкшие покупать путёвки в турагентствах прислушаются и дождутся того момента, когда правительством будет принято решение о возобновлении авиасообщения. Но, конечно, будут и те, кто не прислушаются, потому что это всего лишь рекомендация. Но они должны понимать, что как только они принимают решение выехать за рубеж самостоятельно, то сразу все риски и ответственность за свой отдых они берут на себя», - заявила Наталья Осипова.

Накануне почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.

«Если внутренний рынок начнет функционировать в начале лета и не будет очередной вспышки коронавируса, открытие выездного рынка надо синхронизировать с открытием авиасообщения. Иначе будет происходить искусственное смещение в сторону самостоятельного туризма. И соблюдать требования санитарно-эпидемиологической защиты будет еще сложнее, чем в организованном секторе», - отметил он.

