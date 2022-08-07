В Германии рассказали об услуге Запада президенту РФ Владимиру Путину

«Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу», — заявил Хадсон.

По мнению экс-финансиста Уолл-стрит, экономические санкции стали услугой, оказанной Западом российскому президенту Путину.

«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители <…> Российская экономика становится самодостаточной», — подчеркнул эксперт.

Ранее товарооборот между Россией и Германией вырос, несмотря на физическое сокращение экспорта из РФ. Это связано с укреплением рубля, поясняет глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в интервью «Известиям».

