В Германии рассказали об услуге Запада президенту РФ Владимиру Путину
Западные страны, объявив санкции против России, с одной стороны, оказали услугу президенту РФ Владимиру Путину, с другой - «выстрелили себе в ногу», считает бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.
«Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу», — заявил Хадсон.
По мнению экс-финансиста Уолл-стрит, экономические санкции стали услугой, оказанной Западом российскому президенту Путину.
«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители <…> Российская экономика становится самодостаточной», — подчеркнул эксперт.
Ранее товарооборот между Россией и Германией вырос, несмотря на физическое сокращение экспорта из РФ. Это связано с укреплением рубля, поясняет глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в интервью «Известиям».
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