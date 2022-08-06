В России нашли подтверждение росту товарооборота с Германией на фоне западных санкций

По ее словам, стоимостные объемы увеличились в связи с ростом мировых цен на энергоресурсы – прежде всего, на газ. В июне 2022 года Германия перечислила России €3,5 млрд за природное топливо. Этот показатель превышает прошлогодний на 39%. По сравнению с маем Берлин заплатил Москве за газ больше на 5%.

«Опубликованные ЦБ РФ оценки платежного баланса показывают, что в стоимостном выражении экспорт товаров и услуг во II квартале 2022 года увеличился на 20% (г/г), в то время как импорт сократился на 22% (г/г), а в целом за первое полугодие 2022 года в России сложился рекордный профицит счета текущих операций ($138,5 млрд против $39,7 млрд в первом полугодии 2021 года). Это создало основу для значительного укрепления курса рубля и увеличения доходов федерального бюджета РФ (по данным Минфина, нефтегазовые доходы в первой половине текущего года увеличились на 69% (г/г)», - заявила эксперт.

Она также предупредила, что тенденция эта не сохранится. Причина в том, что «Газпром» теряет объемы экспорта топлива по «Северному потоку – 1». Россия впервые в 2022 году сократила нефтегазовые доходы - до 770 млрд рублей по сравнению с 994 млрд рублей в июле 2021 года, или на 22,5% (г/г). Также впервые в полугодии снизились до минимальных мировые цены на нефть.

Беленькая также напомнила, что западные санкции вступают в силу постепенно, и Россию ожидает ограничение поставок угля, нефти и нефтепродуктов и, соответственно, поступление доходов в бюджет.

Ранее обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн сообщил, что торговый оборот РФ с Германией растет, несмотря на европейское эмбарго на уголь, золото, цемент, древесину, сталь и водку из России. По мнению аналитика, доходы России от экспорта газа только в Германию покрывают большую часть расходов на спецоперацию.

