В Германии призвали найти дипломатическое решение кризиса на Украине
Необходимо поиск дипломатического решения ситуации вокруг Украины, сообщил изданию Spiegel глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван.
Он призвал выйти из «военного тупика». «Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение», — сказал парламентарий.
Нужно оказать на Россию такое давление, чтобы она была вынуждена пойти на переговоры, указав при этом, что накачивание Киева оружием ведет к эскалации конфликта, поскольку провоцирует ведение войны на истощение.
Напомним, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Глава белого дома Джо Байден направил руководителя управления на Украину и в Россию с предложением передать Москве около 20 процентов украинской территории в обмен на мир.
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