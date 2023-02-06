В Германии призвали найти дипломатическое решение кризиса на Украине

Необходимо поиск дипломатического решения ситуации вокруг Украины, сообщил изданию Spiegel глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван.

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Он призвал выйти из «военного тупика». «Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение», — сказал парламентарий.

Нужно оказать на Россию такое давление, чтобы она была вынуждена пойти на переговоры, указав при этом, что накачивание Киева оружием ведет к эскалации конфликта, поскольку провоцирует ведение войны на истощение.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Глава белого дома Джо Байден направил руководителя управления на Украину и в Россию с предложением передать Москве около 20 процентов украинской территории в обмен на мир.

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