В Германии призвали найти дипломатическое решение кризиса на Украине

Он призвал выйти из «военного тупика». «Необходимо выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение», — сказал парламентарий.

Нужно оказать на Россию такое давление, чтобы она была вынуждена пойти на переговоры, указав при этом, что накачивание Киева оружием ведет к эскалации конфликта, поскольку провоцирует ведение войны на истощение.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Глава белого дома Джо Байден направил руководителя управления на Украину и в Россию с предложением передать Москве около 20 процентов украинской территории в обмен на мир.

