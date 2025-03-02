СМИ: В США собрались перезапустить «Северный поток-2»

По данным источника, представители администрации американского президента знают о такой инициативе и расценивают ее в качестве части стратегии по улучшению отношений с Москвой. При этом лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу обсуждений вокруг «Северного потока-2».

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал изданию, что у него нет информации о переговорах по газопроводу. В «Газпроме» тоже отказались комментировать эти сведения. В свою очередь сам Варниг заявил, что «не участвовал в обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса», добавив, что соблюдает «правила, как лицо, находящееся под санкциями».

Ранее глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что национализация немецкой части газопровода «Северный поток-2» поможет избежать ее продажи, передает RT.

