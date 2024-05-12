В Германии предложили уничтожать ракеты России
12 мая 202409:39
Несколько парламентариев Германии предложили применять зенитные комплексы Запада с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как заявил депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны европейские страны могут уничтожать российские ракеты.
Ранее стало известно, что Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru