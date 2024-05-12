В Германии предложили уничтожать ракеты России

Несколько парламентариев Германии предложили применять зенитные комплексы Запада с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Как заявил депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны европейские страны могут уничтожать российские ракеты.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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