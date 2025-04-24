СМИ: Вашингтон рассматривает снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2»
24 апреля 202505:32
В США обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток-2» и других активов России в Европе в рамках переговоров ситуации вокруг Украины, сообщает Politico.
По данным издания, главным инициатором отмены санкций в отношении Москвы является спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Однако данная идея пока не нашла большого отклика в Белом доме. А глава Госдепа США Марко Рубио и вовсе пытался сорвать ее.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о диалоге по «Северным потокам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru