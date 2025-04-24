СМИ: Вашингтон рассматривает снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2»

В США обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток-2» и других активов России в Европе в рамках переговоров ситуации вокруг Украины, сообщает Politico.

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По данным издания, главным инициатором отмены санкций в отношении Москвы является спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Однако данная идея пока не нашла большого отклика в Белом доме. А глава Госдепа США Марко Рубио и вовсе пытался сорвать ее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о диалоге по «Северным потокам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАСеверный Поток-2

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