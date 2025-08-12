«Наша партия с самого начала очень строго смотрела на все это, потому что они приехали, им надо было давать документы. Если у них была шикарная машина, это не считалось. Если обычный немец будет владеть машиной, господдержки ему не будет. Мы направляли официальные запросы, почему так происходит. Они с самого начала получили статус, который лучше, чем статус немецкого народа. Это просто нечестно, так действовать нельзя», - рассказал он.

По его словам, сегодня украинцы получают примерно 400-500 евро в месяц.

«Сейчас народ все больше это понимает, политика начинает меняться. Не надо давать иностранцам больше, чем немцам. Даже не надо давать столько же… Так не должно быть. Статус украинцев выше, если сравнивать и с другими беженцами. Сейчас украинцы получают примерно 400-500 евро в месяц. Но самое главное – жилье, отопление, страховки. Все вместе это очень дорого. Бывают украинцы, которые не хотят здесь работать, мы им даем деньги просто так. Некоторые, конечно, стараются работать», - добавил собеседник НСН.

Украинским беженцам позволят оставаться в США до завершения конфликта на территории страны, заявил ранее американский президент Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

