В ФРГ раскритиковали Мерца за выделение миллиардов евро Украине
Граждане Германии не понимают, почему канцлер Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Киева вместо того, чтобы направить средства на поддержку жителей страны, сообщила телеканалу ARD сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
По ее словам, власти выделили Украине 9 млрд евро. В настоящее время правительство намерено закупить ракеты для систем ПВО и ПРО Patriot на 5 млрд евро, которые также пойдут Киеву. Политик считает, что вместо этого власти могли бы профинансировать из бюджета отмену налога на электричество для граждан, что обошлось бы примерно в 5,4 млрд евро.
«Никто этого больше не понимает», — отметила Вайдель.
Ранее Мерц заявил, что Украина в ближайшее время получит дополнительную военную помощь, включая дальнобойные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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