По ее словам, власти выделили Украине 9 млрд евро. В настоящее время правительство намерено закупить ракеты для систем ПВО и ПРО Patriot на 5 млрд евро, которые также пойдут Киеву. Политик считает, что вместо этого власти могли бы профинансировать из бюджета отмену налога на электричество для граждан, что обошлось бы примерно в 5,4 млрд евро.

«Никто этого больше не понимает», — отметила Вайдель.

Ранее Мерц заявил, что Украина в ближайшее время получит дополнительную военную помощь, включая дальнобойные вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

