Высокие зарплаты в металлургии связаны с региональными надбавками и вахтовым режимом работы, в Москве и Подмосковье по некоторым позициям готовы предложить до 350 тысяч рублей. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Металлургическое производство стало отраслью с наиболее высокой средней зарплатой, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито работа». Так, в России зарплата в этой отрасли летом составила 208 тысяч рублей. На втором месте — транспортное машиностроение со средним доходом в 166 тысяч рублей, на третьем — строительный сектор с показателем в 147 тысяч рублей. Голованова раскрыла, с чем связаны высокие зарплатные предложения.

«Высокий уровень зарплат в металлургии, по всей видимости, связан с тем, что в выборку попали вакансии добывающих предприятий с вахтовым режимом работы, региональными коэффициентами и надбавками за труд в тяжелых условиях. Да и в целом аналитика зарплат по стране не так информативна, нужно учитывать географию, отрасль предприятий. По данным SuperJob, ситуация в металлургической отрасли сейчас повторяет общие тенденции рынка труда: вакансий за год стало меньше на 24% (по итогам августа 2026). После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, однако компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных специалистов», — раскрыла она.