Предлагают до 350 тысяч: Каких специалистов ждут в металлургии
Наталья Голованова раскрыла НСН, что сейчас в отрасли востребованы инженеры и представители рабочих профессий.
Высокие зарплаты в металлургии связаны с региональными надбавками и вахтовым режимом работы, в Москве и Подмосковье по некоторым позициям готовы предложить до 350 тысяч рублей. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Металлургическое производство стало отраслью с наиболее высокой средней зарплатой, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито работа». Так, в России зарплата в этой отрасли летом составила 208 тысяч рублей. На втором месте — транспортное машиностроение со средним доходом в 166 тысяч рублей, на третьем — строительный сектор с показателем в 147 тысяч рублей. Голованова раскрыла, с чем связаны высокие зарплатные предложения.
«Высокий уровень зарплат в металлургии, по всей видимости, связан с тем, что в выборку попали вакансии добывающих предприятий с вахтовым режимом работы, региональными коэффициентами и надбавками за труд в тяжелых условиях. Да и в целом аналитика зарплат по стране не так информативна, нужно учитывать географию, отрасль предприятий. По данным SuperJob, ситуация в металлургической отрасли сейчас повторяет общие тенденции рынка труда: вакансий за год стало меньше на 24% (по итогам августа 2026). После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, однако компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных специалистов», — раскрыла она.
По словам собеседницы НСН, по некоторым позициям в металлургии в Москве и области готовы платить до 380 тысяч рублей.
«В металлургической отрасли и сфере металлообработки сейчас наиболее востребованы инженеры и представители рабочих профессий. Так, например, в Москве и Подмосковье на позиции инженера-технолога средняя зарплата составляет 160 тысяч рублей, а максимально таким сотрудникам готовы предложить 320-380 тысяч в зависимости от рода деятельности компании — металлургия или тяжелое машиностроение. Инженерам по АСУ ТП в металлургии готовы платить в среднем 200 тысяч рублей, а инженерам КИПиА – 155 тысяч. При этом на двух последних позициях по рынку могут предлагать до 350 тысяч. Прирост зарплат за год составил от 10% до 12% в зависимости от позиции», — раскрыла она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков раскрыл НСН, что до 70% россиян готовы были бы подрабатывать, не только по своей профессии.
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