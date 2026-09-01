Лучшего футболиста мира выберут из тех, кто играет в Лиге Европы, а также тех, кто выиграл трофеи и со своим клубом, и со сборной, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Список номинантов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26 объявят 8 сентября, сообщили организаторы премии France Football. Действующим обладателем награды является французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который выиграл «Золотой мяч» в 2025 году. Церемония вручения награды новому лучшему футболисту мира состоится 26 октября в Лондоне.

«Чемпионат мира дает очень много очков тому, кто идет за „Золотым мячом“, потому что стать чемпионом мира сложнее всего. Но и клубные успехи тоже очень много значат. „ПСЖ“ в этом плане вырвались вперед. Главным претендентом будет кто-то из европейской лиги, кто выиграл трофей и с клубом, и в сборной. Организаторам в этом году будет из кого выбирать. К сожалению, мы не понимаем, какие критерии самые главные», — отметил Булыкин.

Больше всего шансов на получение награды в этом году, по мнению Булыкина, у испанского полузащитника Родри (выступавшего в сезоне-2025/26 за «Манчестер Сити» и сменившего клуб на «Барселону») и у крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.