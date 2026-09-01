Булыкин назвал своих претендентов на «Золотой мяч»
Среди лучших футболистов сезона испанцы Родри и Ямаль, заявил НСН экс-нападающий сборной РФ.
Лучшего футболиста мира выберут из тех, кто играет в Лиге Европы, а также тех, кто выиграл трофеи и со своим клубом, и со сборной, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Список номинантов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26 объявят 8 сентября, сообщили организаторы премии France Football. Действующим обладателем награды является французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который выиграл «Золотой мяч» в 2025 году. Церемония вручения награды новому лучшему футболисту мира состоится 26 октября в Лондоне.
«Чемпионат мира дает очень много очков тому, кто идет за „Золотым мячом“, потому что стать чемпионом мира сложнее всего. Но и клубные успехи тоже очень много значат. „ПСЖ“ в этом плане вырвались вперед. Главным претендентом будет кто-то из европейской лиги, кто выиграл трофей и с клубом, и в сборной. Организаторам в этом году будет из кого выбирать. К сожалению, мы не понимаем, какие критерии самые главные», — отметил Булыкин.
Больше всего шансов на получение награды в этом году, по мнению Булыкина, у испанского полузащитника Родри (выступавшего в сезоне-2025/26 за «Манчестер Сити» и сменившего клуб на «Барселону») и у крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Самые большие шансы получить „Золотой мяч“ в этом году у Родри и Ямаля. Но у Ямаля уже есть награда лучшего молодого футболиста мира (Kopa Trophy). Хорошие шансы у Лионеля Месси, но ему не хватило одного шага в этом сезоне, к тому же играет он не в топ-лиге Европы. В пятерку претендентов я бы включил также Гарри Кейна и Килиана Мбаппе. Из них Кейн будет даже повыше — он взял трофеи со своим клубом. А Мбаппе не выиграл в этом сезоне ни чемпионат Испании, ни Чемпионат мира, поэтому он сильно уступает Родри и Ямалю по числу командных титулов», — считает экс-нападающий сборной РФ.
Ранее Булыкин в беседе с НСН заявил, что не верит в то, что Криштиану Роналду закончит карьеру через год.
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