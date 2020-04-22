В Германии начали тестировать вакцину от COVID-19 на людях
Немецкие ученые приступили к испытаниям вакционы от коронавируса на добровольцах. Разрешение на проведение опытов выдал Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха), сообщает The Independent.
Тестовые образцы вакцины получат 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, передает RT.
При этом будут испытаны сразу несколько видов препарата, по результатам специалисты оценят их влияние на иммунную систему человека.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ планирует завершить доклинические исследования вакцины от COVID-19 до 31 мая. Об этом заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, передает Ura.ru
В свою очередь министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок накануне заявил, что британские ученые начнут испытания вакцины на людях с четверга, 23 апреля.
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