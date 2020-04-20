Путин одобрил приоритетную вакцинацию медиков от COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, что в первую очередь от коронавируса должны быть привиты медицинские работники.



Ранее с этой инициативой в ходе совещания с участием главы государства выступила заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова. Она заявила, что после появления вакцины медики должны быть привиты в приоритетном порядке.



«Я думаю, что это само собой разумеется», - сказал Путин, отметив, медицинские работники находятся «на передовой».



В ходе того же совещания глава государства заявил, что власти готовы выделить дополнительные средства на организацию производства и доставки вакцины от COVID-19. Также он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко обеспечить ускорение процедуры регистрации препарата, передает RT.

