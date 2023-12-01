В Газе сообщили о гибели 178 человек после прекращения перемирия
1 декабря 202321:32
В результате бомбардировок Израиля, которые возобновились после режима прекращения огня в Газе, погибли 178 жителей анклава. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа.
Отмечается, что 589 человек получили ранения. Большинство пострадавших – это женщины и подростки.
Ранее, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru