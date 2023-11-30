ООН: Число перемещенных жителей сектора Газа выросло до 80% населения

В ООН заявили, что число покинувших сектор Газа граждан выросло до 1,8 миллиона человек, что составляет 80% населения анклава.

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Сложность подсчета заключается в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, отметили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

США и Израиль в свою очередь допустили возвращение мирных жителей на север сектора Газа в случае, если Тель-Авив начнет операцию на юге анклава.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаСектор Газа

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