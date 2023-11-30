ООН: Число перемещенных жителей сектора Газа выросло до 80% населения

Сложность подсчета заключается в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, отметили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

США и Израиль в свою очередь допустили возвращение мирных жителей на север сектора Газа в случае, если Тель-Авив начнет операцию на юге анклава.

