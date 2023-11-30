ООН: Число перемещенных жителей сектора Газа выросло до 80% населения
30 ноября 202313:44
В ООН заявили, что число покинувших сектор Газа граждан выросло до 1,8 миллиона человек, что составляет 80% населения анклава.
Сложность подсчета заключается в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, отметили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
США и Израиль в свою очередь допустили возвращение мирных жителей на север сектора Газа в случае, если Тель-Авив начнет операцию на юге анклава.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru