В Газе атакована клиника «Врачи без границ»

В городе Газа атакована и серьезно повреждена клиника «Врачи без границ», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление медицинской компании.

ВОЗ: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

Часть здания была охвачена огнем. На улице был виден израильский танк.

Кроме того, сгорели четыре автомобиля клиники, еще один раздавили военной техникой.

Ранее ВОЗ заявила о полном коллапсе системы здравоохранения Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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