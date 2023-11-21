В Газе атакована клиника «Врачи без границ»
21 ноября 202301:02
В городе Газа атакована и серьезно повреждена клиника «Врачи без границ», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление медицинской компании.
Часть здания была охвачена огнем. На улице был виден израильский танк.
Кроме того, сгорели четыре автомобиля клиники, еще один раздавили военной техникой.
Ранее ВОЗ заявила о полном коллапсе системы здравоохранения Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru