ВОЗ: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

По его словам, ВОЗ провела «очень рискованную оценочную миссию ООН» в лечебном учреждении. Там нет воды, еды, электричества, а также медикаментов.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что командование не отдавало приказ об эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифа» в Газе пациентов и медиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

