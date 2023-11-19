ВОЗ: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать
19 ноября 202302:02
Больница «Аш-Шифа» больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать, сообщил в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ провела «очень рискованную оценочную миссию ООН» в лечебном учреждении. Там нет воды, еды, электричества, а также медикаментов.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что командование не отдавало приказ об эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифа» в Газе пациентов и медиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru