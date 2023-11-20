ВОЗ заявила о полном коллапсе системы здравоохранения Газы
В секторе Газа произошел полный коллапс системы здравоохранения, заявил в ходе брифинга для журналистов представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.
По его словам, больницы палестинского анклава не имеют доступа к базовым вещам, которые необходимы для оказания помощи пациентам. Райан указал на дефицит электричества, топлива и воды.
Представитель ВОЗ уточнил, что с начала бомбардировок армией Израиля закрылась 21 больница из 24. Он отметил, что более тысячи жителей сектора Газа нуждаются в онкотерапии, а около 5,5 тысячи женщин будут рожать в ближайший месяц.
«Речь идет о тысячах младенцев, которые родятся раньше срока и которым будут необходимы инкубаторы», - цитирует Райана ТАСС.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 13 тысяч жителей сектора Газа, свыше 30 тысяч получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru