ВОЗ заявила о полном коллапсе системы здравоохранения Газы

По его словам, больницы палестинского анклава не имеют доступа к базовым вещам, которые необходимы для оказания помощи пациентам. Райан указал на дефицит электричества, топлива и воды.

Представитель ВОЗ уточнил, что с начала бомбардировок армией Израиля закрылась 21 больница из 24. Он отметил, что более тысячи жителей сектора Газа нуждаются в онкотерапии, а около 5,5 тысячи женщин будут рожать в ближайший месяц.

«Речь идет о тысячах младенцев, которые родятся раньше срока и которым будут необходимы инкубаторы», - цитирует Райана ТАСС.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 13 тысяч жителей сектора Газа, свыше 30 тысяч получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».

