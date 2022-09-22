В ФРГ заявили о невозможности понять стратегию Путина

Берлин воспринимает заявления президента России об угрозах ядерным оружием как попытки запугивания, чтобы разделить союзников, которые поддерживают Киев, сообщила телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт.

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По ее словам, ФРГ будет следить за реакцией РФ и решениями Владимира Путина, хотя сейчас понять его стратегию сложно.

«Для нас совершенно ясно — это украинская территория», — сказала министр, отвечая на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией.

Ранее Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаГерманияВладимир Путин
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