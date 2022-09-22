В ФРГ заявили о невозможности понять стратегию Путина

По ее словам, ФРГ будет следить за реакцией РФ и решениями Владимира Путина, хотя сейчас понять его стратегию сложно.

«Для нас совершенно ясно — это украинская территория», — сказала министр, отвечая на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией.

Ранее Путин предупредил страны, ведущие ядерный шантаж против России, что роза ветров может развернуться в их сторону. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский президент Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами в случае угроз применения против нее ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

