В ФРГ отказались поддерживать нормальные отношения с Россией
Власти ФРГ не видят возможностей поддерживать «нормальные» отношения с Москвой, сообщила Digi 24 министр иностранных дел Анналена Бербок.
«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений», – сказала дипломат. Глава МИД Германии также пообещала ужесточать антироссийские санкции РФ и стремиться поддерживать Украину «сколько необходимо».
Ранее Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- Мишустин: В России создадут 16 военных центров при федеральных вузах
- В ФРГ отказались поддерживать нормальные отношения с Россией
- Четыре человека пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Тульской области
- Ксения Шойгу проверила доставку гуманитарной помощи на Донбассе
- Читатели «Гуанча» высмеяли Украину за заявления о трибунале для России
- Орешкин: Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера
- Косачев назвал «потерявший самостоятельность» ЕС провалом года
- Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
- Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России
- Путин запретил поставки нефти тем, кто прописывает в контрактах потолок цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru