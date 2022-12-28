В ФРГ отказались поддерживать нормальные отношения с Россией

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений», – сказала дипломат. Глава МИД Германии также пообещала ужесточать антироссийские санкции РФ и стремиться поддерживать Украину «сколько необходимо».

Ранее Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

