В ФРГ отказались поддерживать нормальные отношения с Россией

Власти ФРГ не видят возможностей поддерживать «нормальные» отношения с Москвой, сообщила Digi 24 министр иностранных дел Анналена Бербок.

В Twitter раскритиковали намек Бербок о новых поставках вооружения Украине

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений», – сказала дипломат. Глава МИД Германии также пообещала ужесточать антироссийские санкции РФ и стремиться поддерживать Украину «сколько необходимо».

Ранее Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры