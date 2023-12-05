В Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
Финляндия планирует начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью газете Iltalehti.
Хельсинки намерен «поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас».
«В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов», — указал глава финского минобороны.
Решение о начале производства снарядов примут «очень скоро», возможно, до Рождества — 25 декабря.
Ранее Финляндия выделила Киеву очередной пакет военной помощи на сумму около 100 млн евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru