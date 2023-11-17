Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи

Как отмечается, Хельсинки передаст Киеву вооружений на сумму €100 миллионов, всего же сначала 2022 года объем финской помощи украинским союзникам превысил €1,5 миллиарда.

«Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении поддержать украинцев», - приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

По его словам, в борьбе за оборону Украины на карту поставлены перспективы Европы и Финляндии в области безопасности на предстоящее десятилетие.

При этом финское Минобороны намерено не раскрывает, что конкретно войдет в этот пакет помощи, а также каким путем вооружения будут доставлены.

Ранее США и Финляндия решили заключить договор об оборонном сотрудничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



