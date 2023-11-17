Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи
Правительство Финляндии направит на помощь Украине 20-й пакет военной помощи, сообщает сайт финского оборонного ведомства.
Как отмечается, Хельсинки передаст Киеву вооружений на сумму €100 миллионов, всего же сначала 2022 года объем финской помощи украинским союзникам превысил €1,5 миллиарда.
«Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении поддержать украинцев», - приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
По его словам, в борьбе за оборону Украины на карту поставлены перспективы Европы и Финляндии в области безопасности на предстоящее десятилетие.
При этом финское Минобороны намерено не раскрывает, что конкретно войдет в этот пакет помощи, а также каким путем вооружения будут доставлены.
Ранее США и Финляндия решили заключить договор об оборонном сотрудничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru