«Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО», — отметил он. По словам эксперта, своими действиями НАТО сделало Украину оружием против России.

Бекман подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Украины, они нарушают международное право.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от Германии новое суперсовременное оружие. Это будут средства ПВО, радары и беспилотники.

