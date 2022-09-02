В Финляндии заявили, что Запад поставками оружия Украине применяет устав НАТО
Поставки оружия со стороны Запада Киеву выполняются в рамках применения пятой статьи устава Североатлантического альянса о взаимной обороне всех членов альянса, заявил изданию «Украина.ру» финский политолог Йохан Бекман.
«Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО», — отметил он. По словам эксперта, своими действиями НАТО сделало Украину оружием против России.
Бекман подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Украины, они нарушают международное право.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от Германии новое суперсовременное оружие. Это будут средства ПВО, радары и беспилотники.
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