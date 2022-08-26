Шольц: Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по России

Глава немецкого правительства отметил, что цель Запада «в том, что речь идет о целостности и суверенитете Украины». Канцлер напомнил о словах президента США Джо Байдена, заявившего, что Вашингтон «не будет поставлять оружие, из которого можно стрелять по территории России», пишет «Свободная пресса».

«И я думаю, что это принцип, которого я придерживаюсь в равной степени со всеми остальными. И именно поэтому мы всегда смотрим на то, что делают другие», — цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит действовать уравновешенно и «тщательно продумывать» шаги для поддержки Украины. При этом Запад старается предотвратить дальнейшую эскалацию, отмечает РИА ФАН.

«И можете быть уверены, что у нас всегда будет достаточно уравновешенности, ясности и твердости для принятия решений, основанных на этом принципе», — заключил Шольц.

