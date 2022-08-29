Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия»

Украина в ближайшие недели получит от Германии новое суперсовременное оружие. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Германия собирается помогать Украине, сколько потребуется

Слова главы германского правительства приводит ТАСС. Как отметил Шольц, среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поставляет Киеву тяжелое вооружение, однако у Германии нет большого количества «функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент». Вместе с тем министр подчеркнула, что ФРГ будет помогать Украине, сколько понадобится.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГерманияШольц
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