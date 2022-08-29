Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия»

Слова главы германского правительства приводит ТАСС. Как отметил Шольц, среди передаваемого Киеву вооружения будут средства ПВО, радары и беспилотники.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поставляет Киеву тяжелое вооружение, однако у Германии нет большого количества «функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент». Вместе с тем министр подчеркнула, что ФРГ будет помогать Украине, сколько понадобится.

