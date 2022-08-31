В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине статус контртеррористической

«Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — указал Шеремет.

Депутат отметил, что Украина стала оплотом международного терроризма, и обратил внимание на такие преступления киевского режима, как обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, пишет Ura.ru.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в перспективе спецоперация по защите Донбасса может перерасти в контртеррористическую, напоминает РЕН ТВ. Политик отметил, что такие действия нацелены в том числе на «уничтожение главарей банд террористических организаций».

