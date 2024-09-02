В Финляндии допустили наступление на Москву со стороны Украины и НАТО

Он допустил, что Зеленский может нанести удары по Москве и даже инсценировать ядерную угрозу, чтобы впоследствии сделать Россию виноватой.

Если Североатлантический альянс и Киев пойдут на такие меры, то их действия не заставят себя долго ждать, уверен профессор.

Ранее финский лидер Александр Стубб заявил, что Финляндия не намерена предоставлять свою территорию для размещения ядерного оружия.

