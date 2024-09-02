В Финляндии допустили наступление на Москву со стороны Украины и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и государства НАТО могут решиться на безумную эскалацию против России вследствие провальных действий украинских войск на фронте. Об этом в своем аккаунте в соцсети профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Он допустил, что Зеленский может нанести удары по Москве и даже инсценировать ядерную угрозу, чтобы впоследствии сделать Россию виноватой.
Если Североатлантический альянс и Киев пойдут на такие меры, то их действия не заставят себя долго ждать, уверен профессор.
Ранее финский лидер Александр Стубб заявил, что Финляндия не намерена предоставлять свою территорию для размещения ядерного оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru