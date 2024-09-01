Президент Финляндии заявил об отказе размещать в стране ядерное оружие

«Нет. Его не хотят и не просят», - ответил Стубб на вопрос о том, собираются ли власти размещать в стране ядерное оружие.

По словам Стубба, силы сдерживания Финляндии основаны на ядерном оружии союзников по НАТО.

Финляндия в апреле 2023 года стала 31-м членом Североатлантического альянса, напоминает «Радиоточка НСН».

