Президент Финляндии заявил об отказе размещать в стране ядерное оружие
1 сентября 202415:27
Финляндия не намерена предоставлять свою территорию для размещения ядерного оружия, заявил в эфире программы «Час с президентом» на Radio Suomi глава государства Александр Стубб.
«Нет. Его не хотят и не просят», - ответил Стубб на вопрос о том, собираются ли власти размещать в стране ядерное оружие.
По словам Стубба, силы сдерживания Финляндии основаны на ядерном оружии союзников по НАТО.
Финляндия в апреле 2023 года стала 31-м членом Североатлантического альянса, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru