Президент Финляндии заявил об отказе размещать в стране ядерное оружие

Финляндия не намерена предоставлять свою территорию для размещения ядерного оружия, заявил в эфире программы «Час с президентом» на Radio Suomi глава государства Александр Стубб.

В Финляндии оштрафуют троих французов за переход границы с Россией

«Нет. Его не хотят и не просят», - ответил Стубб на вопрос о том, собираются ли власти размещать в стране ядерное оружие.

По словам Стубба, силы сдерживания Финляндии основаны на ядерном оружии союзников по НАТО.

Финляндия в апреле 2023 года стала 31-м членом Североатлантического альянса, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры