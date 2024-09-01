МИД РФ: Строительством военной базы в Литве НАТО устраивает провокацию
Строительство военной базы в Литве и увеличение военных потенциалов НАТО возле российских границ носит провокационный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Берлин характеризует развертывание своих войск в Литве как «историческое решение». Российские дипломаты напомнили, что первые солдаты бундесвера прибыли еще в апреле. При этом на следующий год запланирована официальная «активация» немецкой бригады.
«Она якобы должна принять "первый удар" российских войск в случае нападения на прибалтийскую страну. В ФРГ считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет "может атаковать" натовскую территорию», - добавили в МИД.
Однако представители ведомства со своей стороны заверили, что у Москвы нет подобных планов. В Министерстве иностранных дел России заметили, что наращивание военных потенциалов НАТО только повышает градус напряженности, заставляя РФ принимать соответствующие меры.
В конце августа стало известно, что в Литве началось строительство военной базы. Отмечалось, что к концу 2027 года на ней собираются разместить четыре тысячи солдат бундесвера.
Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о непричастности альянса к атаке ВСУ на Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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