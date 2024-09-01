МИД РФ: Строительством военной базы в Литве НАТО устраивает провокацию

Строительство военной базы в Литве и увеличение военных потенциалов НАТО возле российских границ носит провокационный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Берлин характеризует развертывание своих войск в Литве как «историческое решение». Российские дипломаты напомнили, что первые солдаты бундесвера прибыли еще в апреле. При этом на следующий год запланирована официальная «активация» немецкой бригады.

«Она якобы должна принять "первый удар" российских войск в случае нападения на прибалтийскую страну. В ФРГ считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет "может атаковать" натовскую территорию», - добавили в МИД.

Однако представители ведомства со своей стороны заверили, что у Москвы нет подобных планов. В Министерстве иностранных дел России заметили, что наращивание военных потенциалов НАТО только повышает градус напряженности, заставляя РФ принимать соответствующие меры.