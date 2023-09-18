В Финляндии бизнесмена арестовали по подозрению в нарушении антироссийских санкций
Бизнесмен, подозреваемый в нарушении введённых против России санкций, был арестован в Финляндии, сообщает финский телерадиоканал Yle.
Утчоняется, что заключённый под стражу мужчина - это гражданин Франции Габриэль Темин, который с 1991 года имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Уездный суд Восточной Уусимаа арестовал его по подозрению в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами.
По информации Минфина США, Темин является исполнительным директором компаний Luminor и Siberica, которые поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию.
Ранее в Великобритании было прекращено расследование возможного обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru