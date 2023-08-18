СМИ: США готовят меры против Турции за помощь России с обходом санкций

Власти США намерены ввести санкции в отношении Турции за якобы помощь Москве в обходе антироссийских ограничений, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного западного дипломата.

Компании из РФ и Казахстана попали под санкции США из-за связей с КНДР

Источник издания указал, что после начала спецоперации турецкая сторона расширила торговлю с Россией, поэтому американское руководство находится в постоянном контакте, как с правительством Турции, так и с частным сектором, их уже предупредили о существующих рисках.

«Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — заявил собеседник газеты.

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что в отношении властей Казахстана, а также казахстанских банков и компаний, растёт риск применения вторичных санкций за помощь России в обходе введённых против неё ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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