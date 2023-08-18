СМИ: США готовят меры против Турции за помощь России с обходом санкций

Источник издания указал, что после начала спецоперации турецкая сторона расширила торговлю с Россией, поэтому американское руководство находится в постоянном контакте, как с правительством Турции, так и с частным сектором, их уже предупредили о существующих рисках.

«Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — заявил собеседник газеты.

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что в отношении властей Казахстана, а также казахстанских банков и компаний, растёт риск применения вторичных санкций за помощь России в обходе введённых против неё ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

